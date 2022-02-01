16 смертей из-за коронавируса произошло в Ростовской области к утру 1 февраля

В стационарах под наблюдением врачей сейчас остаются 2676 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу 16 смертей из-за коронавируса произошло в Ростовской области за сутки. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает сайт донского правительства.

Скончались 9 женщин от 48 до 84 лет, а также 7 мужчин от 52 до 85 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего на Дону пандемия унесла жизни 10037 человек.

В стационарах под наблюдением врачей сейчас остаются 2676 пациентов, 25 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Суточная заболеваемость к утру 1 февраля достигла 2833 человек.

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