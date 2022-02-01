Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 февраля 2022 10:17

ОНФ: лекарства от COVID-19 не получили 70% респондентов в Ростовской области

Почти 95,5% участников онлайн-опроса лечились дома
Ангелина СКИБА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Некоторые жители Дона не смогли вызвать врача по номеру «122»

Некоторые жители Дона не смогли вызвать врача по номеру «122»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области 70% респондентов не получили бесплатные лекарства от COVID-19 и не смогли вызвать врача по номеру «122». Такие цифры по итогам онлайн-опроса получили в региональном отделении «Народного фронта».

- Почти 95,5% участников онлайн-опроса лечились дома. Основной проблемой стало то, что 70% респондентов не получали бесплатные препараты, в 62% случаях препараты людям доставляли знакомые или родственники и почти в 40% заболевшие ходили в аптеку сами, нарушая карантин, - рассказал руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Алексей Варяница.

Эти результаты уже показали президенту Владимиру Путину. Ситуацию с лекарствами уже прокомментировал глава донского Минздрава Юрий Кобзев. По словам чиновника, сейчас медикаментов для лечения коронавируса в регионе достаточно.

- Сформирован достаточный запас для лечения больных в амбулаторных условиях. Не все 100% пациентов с коронавирусом получают полный спектр лекарств, потому что в этом нет необходимости. Схему лечения определяет врач. Препараты, которые связаны с системой свертывания крови, не назначаются, - пояснил Юрий Кобзев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кому могут отказать в выдаче лекарств при коронавирусе в Ростовской области

Варианты перечислили в региональном штабе (подробности)