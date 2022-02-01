По обвинению в убийстве жены перед судом предстанет 34-летний житель Элисты

Дело передано в суд
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Элисте завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве собственной жены. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе СУ СК по Республике Калмыкия.
- Следствием установлено, что ночью 15 ноября 2021 года во время семейной ссоры обвиняемый нанес женщине не менее 14 колото-резаных ножевых ранений в шею, спину и руки, - уточнили в ведомстве. - От полученных ран 28-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
Собранные доказательства, опросы свидетелей и результаты 15-ти судебных экспертиз следователи направили с обвинительным заключением в суд.
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