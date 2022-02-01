В Ростове установят 300 новых контейнеров для раздельного сбора отходов

В Ростове установят 300 контейнеров для отдельного сбора мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице в этом году установят 300 контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщает сайт городской администрации. Емкости появятся на площадках накопления твердых коммунальных отходов. На них нанесут специальную маркировку.

Отметим, что в городе поэтапно внедряется система раздельного сбора мусора. Два года назад стартовал первый этап проекта. Он предполагает разделение отходов на две фракции: органические (пищевые) и прочие виды отходов.

В рамках этого этапа проводится докомплектация контейнерных площадок контейнерами для раздельного накопления органических отходов со специальной маркировкой.

- В Ростове уже установлены 175 новых контейнеров такого назначения: в Ворошиловском, Железнодорожном, Кировском, Ленинском, Октябрьском и Пролетарском районах. Кроме того, дополнительно промаркированы 54 ранее установленных контейнера, - сообщил Алексей Логвиненко.