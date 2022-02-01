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Здоровье1 февраля 2022 13:25

В Ростовской области 31 школа полностью переведена на дистанционное обучение

Частично на дистант перешли 314 школ
ТИХОНОВА Татьяна
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
314 школ частично вышли на дистант

314 школ частично вышли на дистант

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

31 школа в Ростовской области полностью перешла на дистанционное обучение. Это около 3% от общего количества школ в регионе. Об этом во время заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции рассказал исполняющий обязанности министра образования региона Андрей Фатеев.

- Частично в 314 школах на дистанционном обучении находятся 1045 классов или 5,1% от общего количества классов Ростовской области, - уточнил и.о. министра. - На карантин закрыты шесть детских садов, пять из них — по ОРВИ и один по ковиду. В 89 детсадах закрыты 112 групп, это не превышает 1% от общего количества учреждений дошкольного образования. В 11 учреждения среднего профессионального образования частично переведены на дистант 30 групп, это 1% от общего количества.

Анрдрей Фатеев призвал глав муниципалитетов строго придерживаться разработанного в Роспотребнадзоре алгоритма по переводу учебных учреждений и отдельных классов и групп на дистант.

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