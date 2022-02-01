В Ростовской области 31 школа полностью переведена на дистанционное обучение

314 школ частично вышли на дистант Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

31 школа в Ростовской области полностью перешла на дистанционное обучение. Это около 3% от общего количества школ в регионе. Об этом во время заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции рассказал исполняющий обязанности министра образования региона Андрей Фатеев.

- Частично в 314 школах на дистанционном обучении находятся 1045 классов или 5,1% от общего количества классов Ростовской области, - уточнил и.о. министра. - На карантин закрыты шесть детских садов, пять из них — по ОРВИ и один по ковиду. В 89 детсадах закрыты 112 групп, это не превышает 1% от общего количества учреждений дошкольного образования. В 11 учреждения среднего профессионального образования частично переведены на дистант 30 групп, это 1% от общего количества.

Анрдрей Фатеев призвал глав муниципалитетов строго придерживаться разработанного в Роспотребнадзоре алгоритма по переводу учебных учреждений и отдельных классов и групп на дистант.

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