В Ростовской области назвали территории с самой тревожной ситуацией по коронавирусу в школах

В Минобразования отследили, что некоторые школы допустили промедление при переводе детей на дистант Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в правительстве Ростовской области были названы территории региона с самой тревожной ситуацией в школах. Их перечислил исполняющий обязанности министра образования Андрей Фатеев.

- Тревогу вызвал Аксайский район, Матвеево-Курганский, Родионово-Несветайский, Обливский, Мясниковский, также Азов, Гуково, Зверево и Ростов-на-Дону, - уточнил Андрей Фатеев. - Мы совместно с Роспотребнадзором меры отработали по каждой школе.

И.о. министра напомнил о введенном Роспотребнадзором совместно с Минобразования алгоритмом по переводу учреждений образования на дистанционное обучение. В министерстве сталкивались со случаями промедления, когда Роспотребнадзор получил информацию о достаточных основаниях для перевода класса или школы на дистант, а учреждение такой меры еще не приняло.

- Обращаюсь к главам. Прошу еще раз придерживаться введенного алгоритма и не шутить с количеством выявленных детей при решении о переводе класса или школы на дистанционное обучение.

Напомним, в регионе 31 школа полностью перешла на дистант, 314 школ перешли частично — перевели 1045 классов. Шесть детских садов полностью закрыты, в том числе пять из-за коронавируса, а в 89 дошкольных учреждениях закрыты 112 групп. В техникумах на дистанте уже 30 групп.

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