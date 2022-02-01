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Общество1 февраля 2022 14:05

В Таганроге временно приостановят движение трамвая №3

Ограничения будут действовать с 12 до 14 часов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Таганроге ограничат движение трамвая № 3

В Таганроге ограничат движение трамвая № 3

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Таганрога предупредили местных жителей и гостей приморского города о временном ограничении движения трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения вступят в силу в среду, 2 февраля, и действовать они будут в промежутке с 12 до 14 часов. Они коснутся городского трамвайного маршрута № 3

- 2 февраля в связи с работами на электрических сетях движение трамваев по маршруту № 3 будет приостановлено с 12-00 до 14-00, говорится в тексте сообщения.

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