В Таганроге временно приостановят движение трамвая №3

В Таганроге ограничат движение трамвая № 3 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Таганрога предупредили местных жителей и гостей приморского города о временном ограничении движения трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения вступят в силу в среду, 2 февраля, и действовать они будут в промежутке с 12 до 14 часов. Они коснутся городского трамвайного маршрута № 3

- 2 февраля в связи с работами на электрических сетях движение трамваев по маршруту № 3 будет приостановлено с 12-00 до 14-00, говорится в тексте сообщения.

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