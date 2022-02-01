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Общество1 февраля 2022 14:42

В Ростовской области первоклассников отправят на дополнительные каникулы в феврале

Причина - распространение омикрон-штамма и рост заболеваемости
Ангелина СКИБА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Алгоритм по переводу школьников на удаленное обучение усилен и доработан

Алгоритм по переводу школьников на удаленное обучение усилен и доработан

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области из-за коронавируса первоклассников отправят на дополнительные каникулы. Об этом сегодня, 1 февраля, заявил и.о. донского министра общего и профессионального образования Андрей Фатеев.

- Первоклассники уходят на дополнительные недельные каникулы в феврале. Считаем, что эти меры позволят разорвать цепь заболеваний по региону и сохранить обучение в очном режиме. Меры отработали по каждой школе. Прошу не шутить с количеством выявленных детей при решении о переводе класса или школы на дистанционное обучение, - сказал Андрей Фатеев.

Чиновник отметил, что сейчас алгоритм по переводу школьников на удаленное обучение усилен и доработан. Например, при инфекции у одного ученика или у двух и более учителей на дистанцию должен уйти весь класс. Также если в одной школе на удаленке 30% классов и 18% детей, то все образовательное учреждение переводят.

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