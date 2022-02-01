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Общество1 февраля 2022 14:58

Омикрон составил 76% от всех выявленных штаммов в Ростовской области

Геновариант зафиксировали уже в 39 территориях
Ангелина СКИБА
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Штамм уже стал доминирующим в регионе

Штамм уже стал доминирующим в регионе

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омикрон составляет 76% от всех выявленных штаммов коронавируса в Ростовской области. Новый геновариант уже стал доминирующим в регионе. Такое заявление сегодня, 1 февраля, сделал главный санврач Дона Евгений Ковалев.

- По состоянию на 31 января, было выделено 418 штаммов. Рост приличный, совсем недавно отмечали 173 случая. Омикрон зафиксировали уже в 39 территориях, а не в 28, как это было ранее, - сообщил Евгений Ковалев.

По количеству случаев инфекции Ростов оказался в лидерах, там подтвердили 265 заболевших, в Аксайском районе - 34, в Орловском - 11, в Новочеркасске и Азовском районе - по 10 и далее в порядке убывания.

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