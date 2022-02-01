Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 1 февраля: в городе четырехбалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 1 февраля: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в четыре балла. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Варфоломеева, улице Максима Горького, улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Текучева, улице Мечникова, улице Ларина, улице Нансена, улице Тоннельная, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Интернациональная, Спартаковская, Мадояна. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, 1-я Форматная, Финишная, Орбитальная, Беляева, Обсерваторная, Бодрая, переулку Оренбургскому, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Алябьева, Вятская, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, Казахская, Пановой, Менжинского, переулку Сальскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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