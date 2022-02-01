Мастер-планом и дизайн-кодом для Таганрога займется фонд "Дом.рф"

Для Таганрога разработают мастер-план и дизайн-код Фото: Правительство РО

Власти донского региона приняли решение, что для повышения туристической привлекательности Таганрога необходимо разработать мастер-план и дизайн-код. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

За эту работу возьмется фонд «Дом.рф». Необходимое для этого соглашение уже подписано с таганрогской администрацией.

- Мастер-план ляжет в основу создания туристического центра юга России: Таганрог получит новые планировочные и пространственные решения, в том числе по развитию водно-зеленого каркаса города и туристско-рекреационной инфраструктуры, - говорится в тексте сообщения.

Для создания плана и кода разработчикам необходимо будет ознакомиться с кадрами топографической съемки, кадастровой картой, схемой санитарно-защитных зон, перечнем объектов культурного наследия, историческими картами и генеральными планами города. Важно также не упустить из вида дорожно-транспортную инфраструктуру, расположение рекламных конструкций, жилой и коммерческой недвижимости, инженерных сетей с указанием пропускных способностей.

Разработчикам также понадобятся демографические данные, информация о занятости населения, инвестиционных планах, бизнес-структурах, субъектах МСП.

- В свою очередь, дизайн-код города поможет упорядочить правила оформления навигации в общественных пространствах, размещения информационных конструкций и входных групп коммерческих, торговых объектов Таганрога, послужит формированию концепции архитектурно-художественного освещения, - добавили в администрации.

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