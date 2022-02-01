Звонки по номеру "122" начнет принимать голосовой помощник

В Ростовской области по номеру "122" начнет отвечать голосовой помощник Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В скором времени звонки по номеру "122" в донском регионе начнет принимать голосовой робот-помощник. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артёмов в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией..

- Это специализированная компьютерная программа с элементами искусственного интеллекта. Робот будет обучен алгоритмам разговора с абонентом, - отметил Вадим Артёмов.

Разработка будет приобретена за счёт средств регионального бюджета. Тестирование голосового помощника начнется уже в середине февраля.

В донском регионе работает единая медицинская справочная служба по номеру 122. Позвонив по нему, дончане могут узнать любую информацию, касающуюся новой коронавирусной инфекции и оказания помощи при ее симптомах.

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