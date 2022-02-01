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Общество1 февраля 2022 18:02

Дончане смогут открывать больничный лист дистанционно

Теперь людям не придется подолгу простаивать в очередях
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Василий Голубев предложил открывать больничные листы дистанционно

Василий Голубев предложил открывать больничные листы дистанционно

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил упростить систему открытия больничного в регионе. Свое предложение он озвучил на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Глава региона отметил, что в нынешней непростой эпидемиологической ситуации дончанам приходится долгое время простаивать в очередях.

- Зачем людей заставлять приходить в поликлинику? Должна быть возможность открыть и закрыть больничный дистанционно. Реализуйте это срочно. Нужно исключить ситуацию, когда человек не может дозвониться в поликлинику и вызвать врача на дом. Есть информация, что не все жители дозваниваются, - высказал свою точку зрения Голубев.

Губернатор предложил проверять каждый из подобных фактов и рассказывать дончанам, что делать, если они не могут дозвониться. Министра здравоохранения Юрий Кобзев заявил, что у жителей донского региона уже есть возможность открыть и закрыть больничный в телефонном режиме.

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