Жители аварийного дома на Кривошлыковском обратили на себя внимание российского следственного комитета

На проблему жителей дома в переулке Кривошлыковском обратили внимание в российском следственном комитете. Фото: администрация Ростова

В социальных сетях жители аварийного дома в переулке Кривошлыковском и другие неравнодушные пользователи всеми силами просят помощи в сложившейся ситуации. В настоящее время многоэтажку собираются расселить, но жильцы категорически против.

Решение о расселении было принято должностными лицами городской администрации. Причиной для этого стало аварийное состояние дома, но жители отказываются покидать свои квартиры. Стоит отметить, что с 2020 года мэрия требует от жильцов освободить квартиры, и всё это время спор решался в судах, где жильцы выступали против расселения и пытались доказать, что дому просто необходим ремонт.

- Председатель СК России дал поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ситуации, - об этом сообщили в пресс-службе российского следственного комитета.

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Глава администрации уже подписал соответствующее постановление.