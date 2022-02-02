Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 5:55

Жители аварийного дома на Кривошлыковском обратили на себя внимание российского следственного комитета

Поручение доложить о ситуации уже дано руководителю регионального следствия
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На проблему жителей дома в переулке Кривошлыковском обратили внимание в российском следственном комитете. Фото: администрация Ростова

На проблему жителей дома в переулке Кривошлыковском обратили внимание в российском следственном комитете. Фото: администрация Ростова

В социальных сетях жители аварийного дома в переулке Кривошлыковском и другие неравнодушные пользователи всеми силами просят помощи в сложившейся ситуации. В настоящее время многоэтажку собираются расселить, но жильцы категорически против.

Решение о расселении было принято должностными лицами городской администрации. Причиной для этого стало аварийное состояние дома, но жители отказываются покидать свои квартиры. Стоит отметить, что с 2020 года мэрия требует от жильцов освободить квартиры, и всё это время спор решался в судах, где жильцы выступали против расселения и пытались доказать, что дому просто необходим ремонт.

- Председатель СК России дал поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ситуации, - об этом сообщили в пресс-службе российского следственного комитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Логвиненко выделил деньги на оценку квартир в доме в переулке Кривошлыковском.

Глава администрации уже подписал соответствующее постановление.

0