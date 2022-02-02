Автолюбителей просят быть предельно внимательными на дороге Фото: Сергей ГАПОН

Три человека пострадали в ДТП на трассе Котельниково - Песчанокопское в Ростовской области. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла вчера, столкнулись Toyota Mark II и УАЗ-3303. Предварительно, водитель седана не выдержал безопасный интервал и врезался во встречный грузовой внедорожник.

В итоге травмы получили 26-летний мужчина, который был за рулем иномарки, и его 19-летний пассажир. Также пострадал владелец второй машины. Сотрудники ГИБДД просят автолюбителей быть предельно внимательными на дороге, нужно выдерживать безопасную скорость и интервал между транспортом.

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