На Ростовской АЭС выработка электроэнергии увеличилась на 2,6 процента

Фото: Ростовская АЭС

Энергоблоки Ростовской АЭС в январе 2022 года выработали 3 млрд 204 млн 875 тыс. кВт.ч электроэнергии, что на 5,4% больше планового задания и на 2,6% превышает объем выработки атомной станции за аналогичный период прошлого года. Благодаря работе самой южной АЭС России только за первый месяц текущего года предотвращен выброс в атмосферный воздух более 1,6 млн тонн углекислого газа. А дополнительно выработанных в январе 163 млн кВт.ч достаточно для обеспечения электроэнергией города с населением 200 тысяч человек в течение полугода.

Ростовская АЭС является гарантом энергетической независимости и стабильности работы энергосистемы Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией, вырабатываемой Ростовской АЭС.

Федеральной антимонопольной службой России на 2022 год для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии в объёме 32,62 млрд кВт.ч.

В настоящее время энергоблоки №1, №2, №3, №4 Ростовской атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.