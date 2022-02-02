«Тема дня»: в прямом эфире обсудим ситуацию по работе поликлиник, «скорой» и внеочередных каникулах

За сутки в "скорую" в Ростове поступили рекордные 1,5 тысячи вызовов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 2 февраля, в эфире радио «Комсомольская правда - Ростов» на волне 89, 8 FM расскажем о том, как поликлиники города справляются с наплывом пациентов, поговорим о работе «скорой» в условиях увеличения заболеваемости ковидом и расскажем, что ждет первоклашек Дона в феврале.

Программа «Тема дня» выйдет в эфир сегодня в 17:03

Жалобы пациентов на работу поликлиники № 16, самой крупной в Северном жилом массиве, в начале недели просочились во все новостные ленты Ростова и области. Наши корреспонденты оперативно связались с главным врачом поликлиники Дмитрием Стагниевым

- В поликлинике было три врача на фильтре, мы увеличили до четырех человек, но в понедельник поступило большое количество обращений. Только по телефону позвонили и вызвали на дом врача почти 900 человек. Для нас это цифра огромная, — говорит главврач.

Подробнее о том, какие меры принимают в 16-й поликлинике, чтобы минимизировать очереди, - в нашем вечернем эфире.

Кстати, глава региона Василий Голубев поручил министерству здравоохранения области всячески способствовать тому, чтобы заболевшие могли дистанционного и оформить, и закрыть больничные листы, без визита в поликлинику.

Также в «Теме дня» мы поговорим с заместителем главного врача ГБСМП-2 по скорой помощи Василием Фалиным о работе «скорой» в условиях бушующего «омикрона», услышим и.о. министра общего и профессионального образования Ростовской области Дмитрия Фатеева, который расскажет, как первоклассники будут уходить на каникулы и расскажем, как сегодня ученики школ питаются в школьных столовых. Плата за горячие обеды выросла, но и выбор блюд расширился. Да еще теперь и родители могут дистанционно наблюдать за тем, чем питается их ребенок.

Все подробности - в нашем эфире.

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