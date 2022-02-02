Единую транспортную систему создадут в Ростовской области

Сейчас на Дону воплощают в жизнь масштабные дорожные проекты. Фото: сайт правительства РО.

В Ростовской области должны создать согласованную единую транспортную систему. Работу в этом направлении нужно продолжать, она требует особого внимания. Такое заявление сделал губернатор Василий Голубев на итоговом совещании в Минтрансе, сообщает сайт донского правительства.

Чтобы выполнить поставленную задачу, в регионе за год уже привели в порядок 630 км дорог, построили и обновили еще 84 км. Это на 4% больше, чем периодом ранее.

Также сейчас воплощают в жизнь масштабные проекты: строят обход Аксая и северный обход Ростова, реконструируют южный подъезд к донской столице. После проектирования начнут возводить Западную хорду. Обсуждают строительство моста через Ростовское море и завершают проект подъезда к порту Азов.

Кроме того, уже с 2022 года в Ростове должны начать масштабную модернизацию трамвайной сети, такие же работы уже ведут в Таганроге. И это далеко не весь список обновлений. Вместе с тем на Дону должны уделить особое внимание аварийности. На дорогах на 8,3% выросло количество ДТП с жертвами.

- Эту тенденцию необходимо переломить. Работа по развитию дорожной сети бессмысленна, если число пострадавших в ДТП не стремится к нулю, - подчеркнул Василий Голубев.

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