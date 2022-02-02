В Ростовской области из-за коронавируса произошло еще 11 смертей

В больницах сейчас находятся 2720 пациентов
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростовской области из-за коронавируса за сутки произошло еще 11 смертей. Не смогли спасти людей старшего возраста, сообщает сегодня, 2 февраля, сайт донского правительства.
Скончались 9 женщин от 61 года до 94 лет и 2 мужчин 70 и 85 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего на Дону пандемия унесла жизни 10048 человек.
В больницах сейчас находятся 2720 пациентов, 19 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Ранее главный санврач региона Евгений Ковалев заявил, что «максимальное количество заболевших приходится на людей 30-49 лет, это почти 40% от всех выявленных случаев».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число инфицированных в Ростовской области возросло на 2935 человек
Случаи коронавируса за сутки выявили в 55 городах и районах региона (подробности)
ЕСТЬ РАБОТА!
Редакция «КП - Ростов-на-Дону» ищет на работу журналиста (новостника).
Требования: грамотность, опыт работы, отработка новостной повестки и поиск интересных тем.
Присылайте резюме на редакционный WhatsАpp: 8-909-409-00-00 или на почту редактора Olga.Gopalo@phkp.ru.
Что нужно делать, читайте здесь.