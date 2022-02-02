В Ростовской области из-за коронавируса произошло еще 11 смертей

В больницах сейчас находятся 2720 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области из-за коронавируса за сутки произошло еще 11 смертей. Не смогли спасти людей старшего возраста, сообщает сегодня, 2 февраля, сайт донского правительства.

Скончались 9 женщин от 61 года до 94 лет и 2 мужчин 70 и 85 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего на Дону пандемия унесла жизни 10048 человек.

В больницах сейчас находятся 2720 пациентов, 19 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Ранее главный санврач региона Евгений Ковалев заявил, что «максимальное количество заболевших приходится на людей 30-49 лет, это почти 40% от всех выявленных случаев».

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