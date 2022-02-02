В Ростовской области выявили 41 681 случай ОРВИ, эпидпорог превышен на 120,9%

Очень важно использовать защитные маски и перчатки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость ОРВИ в Ростовской области продолжает бить рекорды. Так, за неделю с 24 по 31 января по региону выявили 41 681 заболевшего, что на 120,9% выше эпидпорога. При этом в донской столице подтвердили 19 362 случая, инфекция преодолела порог на 264,4%. Об этом сегодня, 2 февраля, рассказали в Роспотребнадзоре.

Больше всего и по области, в Ростове болеют дети от 7 до 15 лет. Из-за этого главам территорий уже отправили письма с перечнем дополнительных мер.

По гриппу также наблюдается сезонная активность. Например, из 708 анализов в 193 случаях обнаружили тип А(H3N2), а в 192 грипп В (1). Однако 114 проб показали обычные РС-вирус, парагрипп, риновирус и метапневмовирус.

Жителям Дона напоминают: если дома кто-то заболел, его, по возможности, должны поместить в отдельную комнату. Нужно обязательно вызвать врача. Следует чаще проветривать помещение, нужно мыть руки и дезинфицировать посуду. Очень важно использовать защитные маски и перчатки, эту же рекомендацию нужно соблюдать в местах массового скопления людей.

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