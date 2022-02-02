Специалистов компании оправдали по делу о мошенничестве на 500 тысяч в Таганроге

Приговор пока еще не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области оправдали сотрудников компании «Промавиатехнологии». До этого специалистов подозревали в мошенничестве на 520 тысяч рублей. Считали, что жертвами обмана стали Минобороны и ОАО «325 АРЗ», но эти обвинения не подтвердились, сообщили в пресс-службе Таганрогского городского суда.

- С учетом, установленных в ходе разбирательства обстоятельств, подсудимые были признаны невиновными. Они оправданы в связи отсутствием состава преступления. Окончательный приговор огласили 1 февраля, он еще не вступил в законную силу, - рассказали в инстанции.

Известно, что дело начали рассматривать из-за того, что подозреваемые для ремонта самолета АН-12 якобы поставили авиатехнику ненадлежащего качества с липовыми паспортами завода-изготовителя.

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