Оператор сотовой связи внедрил на угольном предприятии частную беспроводную сеть

Фото: МегаФон

МегаФон и «ЭльгаУголь» развернули частную беспроводную сеть на крупнейшем месторождении коксующегося угля в России – Эльгинском.

Переход на наземное телеком-оборудование позволил компании отказаться от спутниковых каналов связи и внедрить на предприятии технологии виртуальной и дополненной реальности.

Для этого на площади более 10 тысяч гектаров были построены базовые станции LTE, работающие сразу в четырех диапазонах.

Это гарантирует высокие скорости передачи данных, широту покрытия между удаленными объектами производственных площадок, а также проникновение сигнала внутрь помещений, где строительство наземных линий связи затруднено расстоянием и скалистой местностью.

Private LTE предоставит среду для управления транспортом с применением современных систем диспетчеризации, в частности, передачу телеметрии с карьерной техники, чтобы отслеживать производительность машин и оборудования.

А установленные на экскаваторах и самосвалах специальные датчики и видеокамеры контролируют давление в шинах, количество горючего в баках, уровень загрузки транспорта во время простоя, а еще — усталость водителей, опасное сближение транспорта при погрузке и другие параметры.

- Для предприятия, которое работает в сложных климатических условиях Крайнего Севера, сокращение числа процессов с непосредственным участием людей — первостепенная задача. Собственная устойчивая сеть максимально автоматизирует такие процессы, что повысит уровень промышленной защищенности, эффективность и безопасность труда, — прокомментировал генеральный директор ООО «УК «ЭльгаУголь Александр Исаев.

А еще на базе Private LTE компания создала ряд проектов с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности, которые помогают обучать персонал работе с технологическими линиями, проводить инструктаж техники безопасности для допуска к объектам опасного производства. Еще один проект — собственная разработка и реализация системы позиционирования и мониторинга здоровья персонала.

- Частная LTE-сеть МегаФона позволяет крупным индустриальным игрокам решить сразу две задачи: создать качественный канал передачи данных и организовать безопасную технологическую экосистему, — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.