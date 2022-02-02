2,8 млн рублей потратят на ремонт моста на Западном подъезде к Ростову

Подрядчик должен привести в порядок покрытие дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

2,8 млн рублей планируют потратить на капремонт моста через реку Чмутовую на Западном подъезде к Ростову-на-Дону. Для проведения этих работ уже начали искать подрядчика, торги объявили на сайте госзакупок.

Заказчик - ФКУ УПРДОР «Москва - Волгоград». Определить победителя, который выполнит контракт, должны 28 февраля 2022 года. Финансирование рассчитано до 2024 года включительно.

Подрядчик должен привести в порядок покрытие дороги, обустроить места для пешеходов, установить ограждения и смонтировать освещение. Также должны в обязательно следить за качеством всех используемых материалов. Мост оставят четырёхполосным, ширина трассы составит 7 метров.

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