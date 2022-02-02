В феврале в Ростовской области ожидается перепад от -15 до +10 градусов

Холоднее всего будет на севере области Фото: Андрей ТАНАЕВ

В феврале в Ростовской области ожидается перепад температур от -15 до +10 градусов. Об этом рассказала синоптик Гидрометцентра Ольга Чупрова, передает ТАСС.

- В середине первой декады ожидается потепление до +10 градусов. В третьей декаде возможны осадки, в основном в виде мокрого снега. Температура ночью будет составлять от -4 до -9 градусов, при прояснениях по северу региона до -15 градусов, - рассказала Ольга Чупрова.

Ранее в Гидрометцентре отметили, что до конца первой недели месяца возможны дожди, а уже на выходных вернется небольшой минус, из-за этого по утрам и вечером могут быть туманы и гололедица.

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