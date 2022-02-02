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Общество2 февраля 2022 14:55

Некачественный активированный уголь обнаружили в аптеках Ростовской области

Жителям региона все-таки лучше перепроверять, какие упаковки купили
Ангелина СКИБА
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Речь идет о пластинках с 10 таблетками по 250 мг

Речь идет о пластинках с 10 таблетками по 250 мг

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области забраковали активированный уголь фармкомпании «Обновление». Таблетки оказались некачественными, их должны были изъять из продажи, но жителям региона все-таки лучше перепроверять, какие упаковки купили, рассказали в управлении Росздравнадзора.

- Продукция не соответствовала требованиям по микробиологической чистоте, - пояснили в ведомстве.

Речь идет о пластинках с 10 таблетками по 250 мг. Серия товара - 60821. Несоответствие нормам заметили во время проверки в испытательной лаборатории Росздравнадзора.

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