Некачественный активированный уголь обнаружили в аптеках Ростовской области

Речь идет о пластинках с 10 таблетками по 250 мг Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области забраковали активированный уголь фармкомпании «Обновление». Таблетки оказались некачественными, их должны были изъять из продажи, но жителям региона все-таки лучше перепроверять, какие упаковки купили, рассказали в управлении Росздравнадзора.

- Продукция не соответствовала требованиям по микробиологической чистоте, - пояснили в ведомстве.

Речь идет о пластинках с 10 таблетками по 250 мг. Серия товара - 60821. Несоответствие нормам заметили во время проверки в испытательной лаборатории Росздравнадзора.

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