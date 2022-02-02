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Общество2 февраля 2022 15:30

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 2 февраля: в городе образовались пятибалльные пробки

Пробки на ростовских улицах оценены в пять баллов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Вечерние пробки в Ростове

Вечерние пробки в Ростове

Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 2 февраля: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Варфоломев, улице Текучева, улице Мечникова, улице Нансена, улице Немировича-Данченко, улице Цезаря Куникова, улице Ларина, улице Зоологической, проспектах Михаила Нагибина, Театральном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, Международная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Орбитальная, Беляева, а также по проспекте Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, 50-летия Ростсельмаша, Киргизская, Селииванова, Щаденко переулке Сальском. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекте Шолохова.

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