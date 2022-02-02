Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 2 февраля: в городе образовались пятибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 2 февраля: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Варфоломев, улице Текучева, улице Мечникова, улице Нансена, улице Немировича-Данченко, улице Цезаря Куникова, улице Ларина, улице Зоологической, проспектах Михаила Нагибина, Театральном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, Международная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Орбитальная, Беляева, а также по проспекте Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, 50-летия Ростсельмаша, Киргизская, Селииванова, Щаденко переулке Сальском. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекте Шолохова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 1 февраля: в городе четырехбалльные пробки.

Пробки на дорогах донской столицы оценены в четыре балла.