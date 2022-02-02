В Ростовской области осудят главу сельского поселения за превышение полномочий Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области под суд пойдет бывшая глава администрации Юловского сельского поселения. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что с сентября 2019 года по июнь 2020 года злоумышленница требовала от директора сельского «Дома культуры» и двух ее подчиненных передавать ей деньги, которые начислялись им в качестве стимулирующих выплат и на проведение праздничных мероприятий. Таким образом, злоумышленница присвоила более 130 тысяч рублей.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.