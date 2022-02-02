В донском регионе средняя заработная плата в 2021 году возросла на 9,4

В Ростовской области возросла средняя заработная плата Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донском регионе возросла средняя заработная плата по итогам одиннадцати месяцев минувшего года. Она увеличилась на 9,4% и в настоящее время она составляет до 37 974 рублей. Об этом сообщается в отчете Ростовстата.

Как отметили в ведомстве, в среднем в ноябре 2021 года работники организаций в Ростовской области получили 38 693 рубля. Стоит отметить, что это на 9,8% больше суммы, зафиксированной в ноябре 2020 года.

Размер заработной платы меняется также в зависимости от сферы деятельности. Больше всего получают дончане, работающие в области финансирования и страхования - 64 413 рублей, чуть меньше имеют работники профессиональной, научной и технической сферах - 49 692 рублей. Самая маленькая зарплата отмечена в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания - 23 241 рубль.

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Средняя заработная плата жителей региона выросла в первом месяце 2021 года по сравнению с прошлым январем.