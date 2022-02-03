На Ростовской АЭС для третьего энергоблока ввели в промышленную эксплуатацию вентиляторные градирни. Фото: Ростовская АЭС

Они будут работать только в условиях жаркого лета Юга России, когда температура воздуха в этой климатической зоне доходит до отметки более 40 градусов, а почвы – до 60 градусов. Это позволит не снижать мощность реактора энергоблока №3, а также обеспечить щадящий режим работы основного оборудования станции и повысить безопасность и надежность её работы в целом.

Построенные вентиляторные градирни имеют размер 16х16 метров и технологически связаны с основной башенной испарительной градирней 3-го энергоблока. Они состоят из 12-ти секций – четыре блока по три секции в каждом, с расходом охлаждаемой воды 45 000 м3/ч.

Напомним, что охлаждение оборудования энергоблоков №1 и №2 Ростовской атомной станции осуществляется через водоем-охладитель, а энергоблоков №3 и №4 – через башенные испарительные градирни. Работы по сооружению вентиляторных градирен были начаты в конце 2019 года. Основанием для проектирования и строительства комплекса вентиляторных градирен стало техническое решение, утвержденное Концерном «Росэнергоатом».

«После определения соответствующей проекту эффективности вентиляторные градирни будут построены и для 4-го энергоблока Ростовской атомной электростанции. Ввод в эксплуатацию вентиляторных градирен – ещё один шаг на пути повышения безопасности атомной станции», – подчеркнул заместитель директора по капитальному строительству Ростовской АЭС Алексей Федотов.