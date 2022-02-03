2950 человек заболели коронавирусом в Ростовской области к утру 3 февраля

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 27682 анализа на вирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области коронавирусом за сутки заболели еще 2950 человек. При этом коэффициент распространения инфекции продолжает увеличиваться и к этому моменту уже составляет 2,36. Такие цифры опубликовали утром 3 февраля на сайте донского правительства.

Положительные тесты подтвердили во всех 55 территориях региона. Например, в Ростове за 24 часа прирост инфицированных составил 926 человек. На втором месте Таганрог, там 128 случаев, на третьем Батайск - 105.

В Новочеркасске - 104, меньше сотни заболевших в Аксайском районе, Шахтах, Волгодонске, Красносулинском и Сальском районах. Наименьшее число подтвержденных анализов - 3 - в Заветинском районе.

В больницах сейчас находятся 2772 пациентов, 18 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 232 - на неинвазивной ИВЛ.

За прошедшие сутки произошло еще 11 смертей: скончались 10 женщин от 56 до 85 лет и один мужчина 85 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего на Дону пандемия унесла жизни 10059 человек.

В лабораториях проверили со вчерашнего дня 27682 анализа на вирус. Полностью прошли вакцинацию к этому моменту 1955,99 тысячи человек.

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