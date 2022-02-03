Еще 11 смертей из-за коронавируса произошло в Ростовской области

В больницах сейчас находятся 2772 пациента Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области за сутки подтвердили еще 11 смертей из-за коронавируса. Информацию об этом опубликовали 3 февраля на сайте донского правительства.

Так, тяжелое течение заболевание не смогли перенести 10 женщин от 56 до 85 лет и один мужчина 85 лет. У них были сопутствующие хронические проблемы со здоровьем. Всего на Дону к этому моменту пандемия унесла жизни 10059 человек.

В больницах сейчас находятся 2772 пациента, 18 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 232 - на неинвазивной ИВЛ. За сутки заболели еще 2950 человек.

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