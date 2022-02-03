Эксперты заявили, что рынок привлеченных средств вырастет в этом году почти на 10 процентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики банка ВТБ сообщили, что российский рынок привлеченных средств с учетом счетов эскроу в прошлом году вырос примерно на 9%.

При этом портфель привлеченных средств банка с учетом инвестиционных продуктов увеличился по итогам года на 22% – до 8,3 трлн рублей.

В этом же году рынок привлечения покажет прирост также на 9%, ВТБ планирует расти быстрее.

Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников во время пресс-конференции.

Кстати, в 2021 объем классических пассивов физлиц ВТБ превысил 5 трлн рублей, увеличившись с начала года на 9 процентов.

Наибольший рост продемонстрировали вложения розничных клиентов банка в инвестиционные продукты: за год их объем увеличился на рекордные 33% и превысил 2,5 трлн рублей.

- Резкое повышение ставок по вкладам во втором полугодии вернуло классическим депозитам статус драйвера роста портфеля привлеченных средств. Однако интерес к инвестиционным инструментам не ослабел, и вложения в них снова обновили рекорд. В 2022 году эти тренды усилятся, причем объем инвестиций, которые уже стали одним из базовых инструментов сбережения для россиян, впервые сравняется с остатками на счетах, – сообщил Анатолий Печатников.

Отметим также, что по итогам 2022 года рынок привлеченных средств, по прогнозам ВТБ, вырастет на 9%.