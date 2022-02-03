За январь в Ростовской области на свет появились 2713 малышей

Родилось на 1,8% малышей больше, чем в первый зимний месяц 2021 года. Фото: сайт правительства РО.

За январь 2022 года в Ростовской области зарегистрировали 2713 актов о рождении. Это значит, что на свет появилось на 1,8% больше малышей, чем в первый зимний месяц 2021 года. Такие данные корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» озвучили в региональном ЗАГСе.

Известно, что из 2713 детей 107 родились на Новый год, 1 января. Именно такое количество новорожденных в среднем ежедневно принимают в родильных домах.

К слову, в прошлом году в регионе мальчиков родилось больше, чем девочек. Ранее власти рассказали, что всего маленьких жителей Дона в 2021 году оказалось 36 тысяч, около 600 женщин воспользовались методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

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