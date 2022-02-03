В Батайске около детсада выбросили несколько десятков летучих мышей

Три летучие мыши получили перелом крыльев, их будут оперировать Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Батайске на Карла Маркса около детсада № 13 нашли несколько десятков летучих мышей, которых выбросили с высоты. Большинство рукокрылых разбились, часть захлебнулись в луже. На жестокое обращение с животными в Instagram пожаловалась местная зоозащитница Ольга.

- Подвожу печальный итог. Мёртвых уже 26, живых 31. Три с переломом крыльев, будем оперировать. Кому-то помешали спящие мыши. Их просто выбросили с высоты, сонных и беззащитных. Кто разбился, кто не успел проснутся и утонул в луже, - написала автор поста.

Мохнатых ушастиков, которые беспомощно лежали на земле, собрали две работницы детского сада. Также помогли жильцы из ближайшего дома, люди принесли бутылки с теплой водой, чтобы отогреть животных. Потом летучих мышей передали зоозащитнице, которая как раз приехала к месту происшествия.

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