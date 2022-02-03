На севере региона минус будет более ощутимым Фото: Михаил РЯБИКОВ

Температурные качели с перепадами в 25 градусов ожидаются в Ростовской области в феврале 2022 года. Об этом сообщила представитель Гидрометцентра Ольга Чупрова.

По словам специалиста, в отдельных территориях столбики термометров будут опускаться до -15 градусов и подниматься до +10. Сравнительно тепло должно быть в первой декаде месяца, потом придет похолодание - в среднем должно быть около -4, но, например, на севере минус может оказаться еще более ощутимым.

К слову, пока будет тепло, возможны осадки, поэтому по утрам и вечером прогнозируют гололедицу и туман.

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