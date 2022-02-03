Срок действия карт до семи лет увеличивает ВТБ. Фото: Александр ГЛУЗ

Расширить срок действия выпускаемых пластиковых дебетовых карт до семи лет принял решение ВТБ в рамках реализации ESG-стратегии.

- Сегодня уже четверть наших клиентов поддерживает тренд на осознанное потребление и оплачивает покупки и услуги с помощью Pay-сервисов, пользуясь цифровыми картами или сохраняя пластиковые как резервные, - озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции. - В этом году тренд на токенизацию платежей продолжится. По нашим прогнозам, их объем по картам ВТБ превысит 1 трлн рублей, и доля Pay-платежей достигнет 40% от общего оборота по картам банка. А в 2023 году клиенты ВТБ будут проводить смартфонами половину безналичных платежей, при этом 40% розничной эмиссии банка придется на цифровые карты.

Так, семилетний срок действия устанавливается для дебетовых карт, которые клиенты ВТБ перевыпускают или выпускают впервые. Это позволяет пользоваться картой в течение семи лет без необходимости ее замены и дополнительных визитов в офис, а также сокращает объем выпуска карт на пластиковом носителе. Начиная с 2025 года, ежегодное потребление пластика снизится на 20 тонн.

По оценке экспертов ВТБ, переход на семилетние дебетовые карты позволит банку с 2025 года существенно снизить углеродный след. Он сравним с использованием 1,5 тыс. баррелей нефти, перелетом 3,5 тыс. россиян из Москвы в Стамбул, 2,5 млн километров пробега бензинового автомобиля или годовым зарядом смартфонов москвичей. Для его нейтрализации потребовалось бы ежегодно высаживать 250 га соснового леса – к примеру, территорию парка Горького в столице.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Уже в 2021 году ВТБ выпустил для клиентов в 5 раз больше цифровых дебетовых и кредитных карт, чем в 2020 году. При этом четверть карт этого банка используется для оплаты с помощью смартфонов и других мобильных устройств, а оборот по токенизированным картам банка за год вырос в 1,5 раза и превысил 700 млрд рублей. В результате доля Pay-платежей в общем безналичном обороте достигла 30%.