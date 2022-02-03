Сити-менеджер Ростова раскритиковал «сверхдоходы» бюджета от приватизации в 2021 году

В прошлом году город заработал на приватизации 818 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове сити-менеджер Алексей Логвиненко раскритиковал «сверхдоходы» бюджета от приватизации городского имущества в 2021 году. Глава администрации выразил недовольство отчетом руководителя ДИЗО, или, если говорить более точно, «подачей информации, которая могла ввести всех в заблуждение».

Дело в том, что глава департамента имущественно-земельных отношений Александр Безбородых сообщил о небывалой прибыли. В прошлом году город заработал на приватизации 818 млн рублей. По словам чиновника, это оказался максимальный доход за более чем 10 лет.

Алексей Логвиненко отметил, что такую цифру «могут неправильно понять» и попросил объяснить, как департаменту удалось добиться такого результата. В ответ Александр Безбородых пояснил, что удалось продать объекты на 26 Линии, акции кинокомплекса «Юбилейный», а также участки и нежилые помещения, которые не могли реализовать в прошлые годы.

Тогда сити-менеджер заявил, что «рекорд» на самом деле мнимый, потому что почти всю сумму нужно будет отдать на различные издержки.

- Вы нам рисуете диаграмму, показываете, что вам нужно медаль давать – только от приватизации заработали 818 миллионов. Однако сколько вы заработали, столько же и отдадите. Это фикция. За вами закрепили право за имуществом. За это вы должны, например, 9 рублей, а потом имущество вы продали за 10 рублей. Сколько останется?, - спросил Алексей Логвиненко.

Глава ДИЗО ответил, что чистая прибыль составила 140 млн рублей. После этого Алексей Логвиненко напомнил, что следует представлять объективную информацию.

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