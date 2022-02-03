Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 3 февраля: по городу четырехбалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 3 февраля зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Еременко, Всесоюзная, Портовая, Спартаковская, Интернациональная, Международная, 2-я Краснодарская и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улице Варфоломеева, улице Максима Горького, улице Мечникова, улице 1-й Майской, проспекте Ворошиловском, улице Шеболдаева, проспекте Михаила Нагибина, улице Цезаря Куникова, проспекте Ленина, улице Нансена, переулке Ашхабадском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Стартовая.

На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Обсерваторная, Штахановского, Нариманова и проспекте Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Виталия Ходоша, Алябьева, Шостаковича, Каскадная, Вятская, 50-летия Ромтсельмаша, 1-й Конной Армии, Менжинского, переулку Сальскому и проспекту Шолохова.

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Пробки на ростовских улицах оценены в пять баллов.