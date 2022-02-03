Ростов оказался в тройке самых курящих городов России

Ростов попал в тройку самых курящих городов России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Донская столица попала в тройку самых курящих городов России. Наравне с Ростовом по этому показателю оказались Самара и Астрахань. В этих городах курящими являются 35% населения. Такую статистику предоставила одна из российских страховых компаний.

- Больше всего некурящих россиян проживает в Махачкале (88,9%), Перми (88%), Ижевске (85,8%). Самыми «курящими» регионами стали Ростов-на-Дону, Самара и Астрахань (по 35%), - говорится в тексте сообщения.

В целом этот опрос был посвящен отношению россиян к своему здоровью. Удовлетворительным состояние своего здоровья считают 49,3% мужчин и 33,7% женщин. Слабый пол гораздо тщательнее следит за здоровьем - 72,4%. Из сильной половины человечества уделяют внимание своему состоянию только 56%.

Почти четверть опрошенных регулярно занимается спортом, большая часть из них ест свежие овощи и фрукты, три четверти ни разу не брали в рот сигареты, а больше половины употребляют алкоголь не чаще раза в месяц.

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В донской столице приобрели почти 80 машин этого сегмента.