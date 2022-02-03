Арбитражный суд оставил без изменения решение о запрете строительства высотки на Береговой

Арбитражный суд оставил без изменения запрет на строительство высотки на Береговой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице Арбитражный суд Ростовской области принял решение оставить без изменения решение первой инстанции. Застройщик по-прежнему не получит разрешение на строительство высотки на улице Береговой, 33/4. Об этом сообщается в электронной картотеке дел суда.

Заседание суда состоялось в среду, 2 февраля. Истцами по делу являются компания «ДЛВ Инвест» и Министерство строительства Ростовской области, а ответчиком по делу выступает департамент архитектуры и градостроительства. Департамент не выдал разрешение на строительство многоэтажного дома на улице Береговой.

Представители департамента архитектуры отмечают, что подземная парковка, строительство которой предполагается по проекту строительства, не покроет потребности потенциальных жильцов дома. Кроме того, оставленные на обочине дороги машины будут создавать большие проблемы на этом участке дороги.

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