Двух заключенных калмыцкой колонии приговорили к сроку за оправдание терроризма

Двух заключенных калмыцкой колонии осудили за оправдание терроризма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главное следственное управление России признало, что собрано достаточное количество доказательств для вынесения приговоров двум заключенным калмыцкой колонии, в отношении которых было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, участие в террористическом сообществе и подстрекательство к участию в террористическом сообществе". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи выяснили, что в середине 2013 года один из заключенных калмыцкой колонии, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия, для пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал в режимном учреждении террористическое сообщество. После освобождения в 2015 году злоумышленник объявил себя руководителем незаконного вооруженного формирования в Дагестане. А 31 марта 2015 года он был ликвидирован во время нападения на правоохранителей в Хасавюрте.

С середины 2013 года по декабрь 2019 года более сотни заключенных примкнули к сообществу, организованному злоумышленником, в это число входили и двое нынешних обвиняемых. Именно они занимались распространением идеологии среди осужденных. Мужчины распространяли материалы экстремистского и террористического характера, в том числе запрещенную экстремистскую литературу и аудиовидеоматериалы, в которых были призывы к экстремизму. Кроме того, они вербовали в сообщество других осужденных и помогали вести запрещенную деятельность за пределами колонии.

Сотрудникам ФСБ удалось пресечь преступную деятельность осужденных. Суд приговорил одного из заключенных к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, а второго - к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее за участие в террористическом сообществе в исправительной колонии № 2 Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам семерых осужденных, в отношении еще 15 осужденных дела рассматриваются в суде.

Расследование в отношении других участников преступления продолжается.

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