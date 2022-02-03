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Общество3 февраля 2022 17:30

В донской столице пройдет суд о признании геноцида местных жителей во времена Великой Отечественной войны

Археологи уже смогли найти останки более 430 человек
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В донской столице пройдет суд о признании геноцида местных жителей во времена Великой Отечественной войны

В донской столице пройдет суд о признании геноцида местных жителей во времена Великой Отечественной войны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице пройдет ряд судебных заседаний о признании геноцида населения во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Власти рассказали, что идея начала процесса связана с недавними результатами исследований донских археологов проекта «Без срока давности». Именно их находки позволили узнать о довольно большой части преступлений немецко-фашистских захватчиков, которые были совершены в период с 1941 по 1943 годы войны.

В последние два года археологи во время раскопок смогли обнаружить останки более 430 человек. Они были погребены в общих могилах в Миллеровском и Сальском районах.

- Судебный процесс будет сопровождаться тематическими мероприятиями различного формата, рассчитанными на разные группы населения. Это выставки, круглые столы, театральные постановки, презентации, научные конференции, демонстрации документальных фильмов, экскурсии и другие, - говорится в тексте сообщения.

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