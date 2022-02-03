В минувшем году донской регион произвел более 67 миллионов медицинских масок

В Ростовской области в 2021 году произвели более 67 миллионов штук масок Фото: Иван МАКЕЕВ

В донском регионе за минувший год было произведено более 67 миллионов штук медицинских масок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Медицинские маски поставляются на промышленные предприятия, в медучреждения и аптеки как донского региона, так и других субъектов Российской Федерации. Качество продукции соответствует стандартам и требованиям ГОСТов, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

В настоящее время на складах региона имеется довольно большой запас медицинских масок. Стоит отметить, что при возникновении повышенного спроса на медицинские маски мощности донских предприятий позволят выпускать более 300 тысяч изделий в сутки.

Важно сказать и то, что медицинские маски имеют значительное отличие от лицевых. У них специальная структура, которая включает в себя три слоя: внешний, фильтрующий и дублированный внешний. А алюминиевая вставка, располагающаяся на переносице и специальные петли для фиксации на ушах делают её плотно прилегающей к лицу.

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