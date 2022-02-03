Бывший владелец "Мишель-Алко" не будет выплачивать долг компании в 19,1 миллиард рублей

Бывший владелец "Мишель-Алко" признан банкротом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице Арбитражный суд Ростовской области признал известного бизнесмена Вадима Ванеева и по совместительству бывшего владельца компании "Мишель-Алко" банкротом. Об этом сообщается в электронной картотеке дел суда.

В результате банкротства бизнесмену удалось избежать субсидиарной ответственности по долгам обанкротившейся компании ООО «Мишель-Алко». Ванеев должен был выплатить компании 19,1 миллиарда рублей. Об этом сообщается в Едином реестре сведений о банкротстве.

Стоит отметить, что предприятие было признано банкротом еще в 2019 году На ней было открыто конкурсное производство по иску ликёроводочного завода из Старого Оскола.

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