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Общество3 февраля 2022 18:30

Бывший владелец "Мишель-Алко" не будет выплачивать долг компании в 19,1 миллиард рублей

Суд признал известного бизнесмена банкротом
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Бывший владелец "Мишель-Алко" признан банкротом

Бывший владелец "Мишель-Алко" признан банкротом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице Арбитражный суд Ростовской области признал известного бизнесмена Вадима Ванеева и по совместительству бывшего владельца компании "Мишель-Алко" банкротом. Об этом сообщается в электронной картотеке дел суда.

В результате банкротства бизнесмену удалось избежать субсидиарной ответственности по долгам обанкротившейся компании ООО «Мишель-Алко». Ванеев должен был выплатить компании 19,1 миллиарда рублей. Об этом сообщается в Едином реестре сведений о банкротстве.

Стоит отметить, что предприятие было признано банкротом еще в 2019 году На ней было открыто конкурсное производство по иску ликёроводочного завода из Старого Оскола.

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