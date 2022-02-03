В Ростове легковушка насмерть сбила ростовчанку

В Ростове произошла смертельная авария Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Северном микрорайоне донской столицы случилась смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 3 февраля, около половины десятого вечера на проспекте Королева. В районе дома № 4 дорогу в неположенном месте переходила ростовчанка в возрасте 40-50 лет. В это время по проезжей части двигалась легковушка, водитель которой не успел затормозить перед женщиной и она оказалась под колесами автомобиля.

Ростовчанка от сильного удара получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия. Прибывшие медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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Сейчас за ходом дела следит прокуратура.