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Общество4 февраля 2022 5:30

В донской столице запланировали строительство первой карусельной парковки

Для постройки уже определили участок и потенциального инвестора
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове появится первая роторная парковка

В Ростове появится первая роторная парковка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице построят первую роторную парковку. Она появится в центре города. Об этом сообщил глава Ленинского района Ростова Владимир Влазнев на заседании об итогах работы департамента имущественно-земельных отношений.

Речь об этом проекте шла еще в 2020 году. В настоящее время уже определены участок и потенциальные инвесторы. Ими станут собственники находящегося поблизости пятизвёздочного бутик-отеля «39» на улице Шаумяна, 39.

В 2021 году решался вопрос о строительстве пяти подобных парковок. Первая из должна была расположиться на улице Шаумяна и появиться там к концу года. Но сделать этого не удалось. Пока нет возможности начать возводить парковку из-за погодных условий.

- В марте сделают основания для постройки, учитывая погодные условия. В мае автостоянку доставят из Санкт-Петербурга и в течение двух месяцев её установят, - отметил Владимир Влазнев.

Договор аренды земельного участка будет действовать до 12 октября 2026 года.

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Стоянка будет оборудована специальными лифтами для перемещения автомобилей.

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