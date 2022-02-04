В донской столице запланировали строительство первой карусельной парковки

В Ростове появится первая роторная парковка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице построят первую роторную парковку. Она появится в центре города. Об этом сообщил глава Ленинского района Ростова Владимир Влазнев на заседании об итогах работы департамента имущественно-земельных отношений.

Речь об этом проекте шла еще в 2020 году. В настоящее время уже определены участок и потенциальные инвесторы. Ими станут собственники находящегося поблизости пятизвёздочного бутик-отеля «39» на улице Шаумяна, 39.

В 2021 году решался вопрос о строительстве пяти подобных парковок. Первая из должна была расположиться на улице Шаумяна и появиться там к концу года. Но сделать этого не удалось. Пока нет возможности начать возводить парковку из-за погодных условий.

- В марте сделают основания для постройки, учитывая погодные условия. В мае автостоянку доставят из Санкт-Петербурга и в течение двух месяцев её установят, - отметил Владимир Влазнев.

Договор аренды земельного участка будет действовать до 12 октября 2026 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове вблизи старого аэропорта построят трехуровневую парковку.

Стоянка будет оборудована специальными лифтами для перемещения автомобилей.