В донской столице на выходных ожидается снегопад

В Ростове на выходных ожидается снегопад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице ожидаются снежные выходные. Такой прогноз дали синоптики ростовского гидрометцентра.

В субботу, 5 февраля в донской столице будет стоять облачная погода. Есть вероятность выпадения небольших осадков в виде мокрого снега и снега. Температура воздуха в ночные часы опустится -2…-4 градусов, днём же столбики термометров будут достигать отметок в -1…-3 градусов.

В воскресенье, 6 февраля также возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Синоптики предупредили о возможном налипании мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах может образоваться гололедица. Температура воздуха ночью достигнет отметок в -4…-6 градусов, днём возможно потепление до -1…1 градуса.

По северу области может похолодать до -14 градусов.

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