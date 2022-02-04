36-летний пешеход пострадал ночью под колесами иномарки в Ростовской области

Несчастный случай произошел на улице Придорожной
Фото: Сергей ГАПОН
36-летний пешеход пострадал под колесами Hyundai Accent в Красном Сулине Ростовской области. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
Известно, что несчастный случай произошел этой ночью, в 1.20, на улице Придорожной. Предварительно, 30-летний водитель иномарки не придерживался безопасной скорости. При этом мужчина сбил человека, который просто стоял на дороге и не собирался переходить на другую сторону проезжей части.
Сейчас автоинспекторы еще уточняют детали происшествия. Автолюбителей просят строго соблюдать правила дорожного движения и особенно следить за своей скоростью.
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