36-летний пешеход пострадал ночью под колесами иномарки в Ростовской области

Несчастный случай произошел на улице Придорожной Фото: Сергей ГАПОН

36-летний пешеход пострадал под колесами Hyundai Accent в Красном Сулине Ростовской области. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Известно, что несчастный случай произошел этой ночью, в 1.20, на улице Придорожной. Предварительно, 30-летний водитель иномарки не придерживался безопасной скорости. При этом мужчина сбил человека, который просто стоял на дороге и не собирался переходить на другую сторону проезжей части.

Сейчас автоинспекторы еще уточняют детали происшествия. Автолюбителей просят строго соблюдать правила дорожного движения и особенно следить за своей скоростью.

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