В Ростове водитель иномарки сбил насмерть женщину 59 лет

Пострадавшая умерла до приезда скорой помощи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женщина 59 лет погибла под колесами Hyundai Solaris в Ростове-на-Дону. О трагедии сегодня, 4 февраля, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Как пояснили в ведомстве, вчера вечером, около половины десятого, ростовчанка переходила дорогу по пешеходному переходу в районе Королева, 2/3. Пешеход шла слева направо по ходу движения машин, и в этот момент ее сбила иномарка. За рулем авто находился молодой человек 22 лет.

Пострадавшая умерла на месте происшествия до приезда скорой помощи. Медики, которые приехали на вызов, не смогли ничем помочь и только констатировали гибель женщины.

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