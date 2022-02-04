В Ростовской области в партии мака из Чехии нашли 11 кг наркотиков

Задержали партию общим весом в 19,5 тонны. Фото: Южное таможенное управление

В Ростовской области в партии пищевого мака из Чехии нашли наркотическую добавку. Теперь ищут виновников, а также завели сразу две статьи - уголовную и административную. За контрабанду подозреваемых могут отправить на пожизненный срок и крупно оштрафовать, рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

Саму партию общим весом в 19,5 тонны задержали еще в декабре 2021 года в Азове. Тогда от подозрительного товара взяли пробы и отправили в лабораторию на исследование.

Спустя время выяснилось, что в мешках с пищевыми семенами спрятали 11,2 кг маковой соломы, которая числится в списке наркосредств и психотропных веществ. У поставщика затребовали лицензию Минпромторга России, но ее не оказалось. В итоге товар забраковали и начали расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

5018 упаковок с наркопрепаратами тайно продали в одной из донских аптек

Это выяснилось во время проверки (подробности)